Israel kündigt "taktische Pause" für den Süden des Gazastreifens an

Tel Aviv: Israel will bis auf Weiteres jeden Tag für elf Stunden die Waffen in Teilen des Gazastreifens ruhen lassen. Wie das Militär mitgeteilt hat, gilt die Pause von acht bis 19 Uhr ab dem südlichen Grenzübergang Kerem Schalom entlang einer Straße nach Norden. Für die restlichen Gebiete im Gazastreifen gilt die Ankündigung nicht. Offen ist auch noch, welche Aktivitäten genau eingestellt werden. Die Entscheidung, hieß es vom Militär, sei nach Beratungen mit den UN und anderen Organisationen getroffen worden. So soll die Lieferung von Hilfsgütern insbesondere in den Süden des Gazastreifens erleichtert werden. Gestern waren in dem Gebiet acht israelische Soldaten getötet worden. Zudem waren am Abend wieder tausende Menschen in Israel auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung und das Vorgehen im Gazastreifen zu protestieren. Sie forderten unter anderem Neuwahlen und ein Abkommen, um die von der Hamas gefangenen israelischen Geiseln zu befreien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2024 09:00 Uhr