Israel kündigt tägliche "taktische Pause" im Gazastreifen an

Gaza: Das israelische Militär hat eine tägliche "taktische Kampfpause" im Süden des Gazastreifens angekündigt. Sie soll jeweils von 8 bis 19 Uhr gelten und mehr Hilfslieferungen ermöglichen, teilte die Armee mit. Die Entscheidung sei nach Beratungen mit den Vereinten Nationen und anderen Organisationen getroffen worden. Die Lage der Menschen im Gazastreifen ist nach Angaben von Hilfsorganisationen weiterhin katastrophal. Tausende haben demnach nicht genug Trinkwasser und hungern, viele Kinder leiden an akuter Mangelernährung. Der Gaza-Krieg wurde durch einen Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober ausgelöst, bei dem nach israelischen Angaben fast 1.200 Menschen getötet und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Gestern hatten wieder tausende Menschen für eine Freilassung der Geiseln aus dem Gazastreifen demonstriert. Die Proteste richteten sich auch gegen die israelische Regierung, insbesondere Ministerpräsident Netanjahu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2024 08:00 Uhr