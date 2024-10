Israel kämpft nach Beginn der Bodenoffensive im Libanon an mehreren Fronten

Beirut: Nach dem Beginn einer Bodenoffensive in der Nacht meldet Israels Armee nun schwere Gefechte im Süden des Libanon. Ein Armeesprecher warnte die Menschen in arabischer Sprache davor, dorthin zu fahren. Die Hisbollah-Miliz missbrauche in der Region Zivilisten als - Zitat - menschliche Schutzschilde. Die Angriffe Israels richten sich nach Armeeangaben gegen terroristische Ziele und Infrastrukturen der Hisbollah. Auch Israels Luftwaffe ist weiter im Einsatz: Nach Militärangaben wurden in einem südlichen Vorort von Beirut mehrere Waffenfabriken angegriffen. Derweil wird auch Israel beschossen - sowohl aus dem Libanon als auch aus dem Jemen durch die vom Iran unterstützen Huthi. Die Kämpfe im Gazastreifen gehen ebenfalls weiter. Bei einem israelischen Luftangriff wurden dort nach palästinensischen Angaben sieben Menschen getötet. Angesichts der massiven Kämpfe im Nahen Osten verlängert die Lufthansa ihren Flugstopp nach Israel und den Libanon.

