Israel ist nach Gaza-Gesprächen "vorsichtig optimistisch"

Tel Aviv: Parallel zu den Gesprächen über eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen haben in Israel erneut tausende Menschen für ein Abkommen demonstriert. Die israelischen Unterhändler haben sich nach ihrer Rückkehr aus Doha vorsichtig optimistisch geäußert. Das teilte das Büro von Regierungschef Netanjahu mit. Die Hamas, die selbst nicht an den Gesprächen teilgenommen hatte, blieb jedoch zurückhaltend. Sie fordert neben dem Abzug der israelischen Armee aus dem Gaza-Streifen die Rückkehr aller Vertriebenen und den Wiederaufbau. Insgesamt unterstrichen die Teilnehmer jedoch, dass die Verhandlungen konstruktiv waren. Sie sollen vor dem Ende kommender Woche in fortgesetzt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 07:00 Uhr