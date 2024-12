Israel hat erneut Ziele in Syrien angegriffen

Berlin: Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf Ziele in Syrien fortgesetzt. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat Israel innerhalb weniger Stunden mehr als 60 militärische Einrichtungen bombardiert. Bereits Mitte der Woche hatte die Armee gemeldet, dass etwa 90 Prozent der syrischen Boden-Luft-Raketen zerstört worden seien. Außerdem hatte die Regierung in Jerusalem nach dem Umsturz in Damaskus Soldaten in die Pufferzone auf den Golanhöhen entsandt. Die syrische Rebellengruppe HTS hat die israelischen Militäreinsätze kritisiert. Gleichzeitig betonte die HTS, man wolle sich auf den Wiederaufbau konzentrieren und sich nicht in neue Konflikte hineinziehen lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 15:00 Uhr