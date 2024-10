Israel greift Ziele im Iran an – USA sind nicht beteiligt

Teheran: In den frühen Morgenstunden hat Israel den Iran angegriffen. Es soll sich nur um militärische Ziele gehandet haben und nicht um Nuklear- oder Ölförderanlagen. Mittlerweile ist der Angriff mit Kampfjets wieder beendet, hieß es vom Militär und weiter: es habe sich um die Antwort Israels auf den Angriff des Iran Anfang Oktober gehandelt. Israel warnte das Regime vor einer weiteren Eskalation. Der Iran erklärte am Morgen, es habe Angriffe auf militärische Anlagen in drei Provinzen gegeben. Die Luftabwehr sei erfolgreich gewesen, es sei begrenzter Schaden entstanden. Die US-Regierung erklärte, die USA seien nicht beteiligt gewesen. Man wurde aber vorab über die Angriffe informiert. Nach Beginn des israelischen Vergeltungsschlags im Iran gab es offenbar neue Raketenangriffe der Hisbollah. In der Küstenstadt Naharija und umliegenden Gebieten wurde Luftalarm ausgelöst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2024 11:00 Uhr