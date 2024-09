Israel greift hunderte Stellungen der Hisbollah im Libanon an

Tel Aviv: Mit massiven Angriffen aus der Luft hat Israel am Abend den Beschuss von Stellungen der Hisbollah-Miliz im Libanon fortgesetzt. Rund 400 Ziele seien seit dem Nachmittag attackiert worden, so die Armee. Aus dem Libanon wurden laut israelischen Angaben erneut mehrere Raketen abgefeuert. Berichte über Verletzte gab es auf beiden Seiten zunächst nicht. Israel hat derweil seine Schutzmaßnahmen für Bewohner der nördlichen Landesteile verschärft. In mehreren Gebieten, darunter der Küstenstadt Haifa, dürfen die Bewohner nur noch zu ihren Arbeitsplätzen, zu Schulen und Universitäten, wenn es dort Schutzräume gibt.

