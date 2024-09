Israel greift Hamas-Kommandozentrum in humanitärer Zone im Gazastreifen an

Gaza: Bei einem israelischen Luftangriff in einer humanitären Zone im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens 40 Menschen getötet und 60 verletzt worden. Ziel war nach Angaben der israelischen Armee ein Kommandozentrum der Hamas in Chan Junis. Bei dem Beschuss seien ranghohe Terrroristen getötet worden. Israel wirft terroristischen Organisationen im Gazastreifen vor, zivile und humaniätre Infrastruktur systematisch zu missbrauchen. Die Hamas erklärte, in dem angegriffenen Gebiet hätten sich keine Kämpfer aufgehalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.09.2024 04:00 Uhr