Israel greift Hamas-Kommandozentralen im Gazastreifen an

Gaza-Stadt: Die israelische Armee hat in der Nacht nach eigenen Angaben zwei Kommandozentralen der islamistischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Das eine Ziel lag in einer ehemaligen Schule, das andere in einer früheren Moschee. Mindestens 18 Menschen wurden getötet. Allerdings könnte die Zahl der Opfer noch steigen, da in der Moschee zahlreiche Geflüchtete untergebracht waren. Das israelische Militär sprach von einem präzisen Schlag gegen Hamas-Terroristen. Auch im Libanon hat die israelische Armee ihre Bombardierungen fortgesetzt, beschossen wurden unter anderem Vororte der Hauptstadt Beirut. Laut UN-Informationen gibt es auch gezielte Angriffe auf libanesische Krankenhäuser. Drei Kliniken haben demnach ihren Betrieb aufgrund der israelischen Angriffe komplett eingestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 07:00 Uhr