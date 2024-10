Israel greift Büros von Hisbollah-Finanzvertretung an

Beirut: Israels Armee hat am Abend Angriffe auf Vororte von Beirut geflogen. Zuvor hatte sie angekündigt, Finanzinstitute der pro-iranischen Hisbollah angreifen zu wollen. Auf "X" kündigte ein Sprecher die Attacken auf Infrastruktur der Al-Kard Al-Hassan-Vereinigung an und forderte die Menschen auf, die Umgebung der Ziele umgehend zu verlassen. Die Vereinigung ist das Finanzinstitut der Hisbollah, fungiert wie eine Bank und vergibt auch Kredite. Zuvor hatten bereits libanesische Staatsmedien 14 Angriffe binnen weniger Minuten auf ein Dorf an der Grenze gemeldet. Verteidigungsminister Gallant betonte, Ziel der israelischen Armee sei es, die Region komplett von der Hisbollah zu säubern, so dass die Menschen in ihre Häuser im Norden Israels zurückkehren könnten. Infolge gegenseitiger Angriffe mussten auf beiden Seiten der Grenze zehntausende Menschen ihre Häuser verlassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2024 01:00 Uhr