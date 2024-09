Israel gerät wegen Besetzung des Westjordanlands unter Druck

New York: In der nächsten UN-Vollversammlung wollen die Palästinenser den Druck auf Israel erhöhen, sich aus den besetzten Gebieten im Westjordanland zurückzuziehen. Eine Reihe von Staaten will über eine Resolution abstimmen lassen, die die Umsetzung eines Gutachtes des Internationalen Gerichtshofs zum Nahost-Konflikt durchsetzen soll. Das höchste UN-Gericht in Den Haag hatte im Juli festgestellt, dass die Besetzung der palästinensischen Gebiete illegal ist und so schnell wie möglich enden muss. Israel hat das jedoch ignoriert. Die UN-Vollversammlung soll am kommenden Dienstag abstimmen. Israel hatte das Westjordanland und den Gaza-Streifen im Sechstagekieg 1967 erobert und besetzt. Die Palästinenser beanspruchen das Gebiet für einen eigenen Staat.

