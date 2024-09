Israel geht weiter gegen Hamas und Hisbollah vor

Tel Aviv: Die israelische Armee hat bestätigt, dass sie im Gazastreifen ein Schulgebäude aus der Luft bombardiert hat. In dem Gebäude ist offenbar jetzt eine Kommandozentrale der Hamas untergebracht. Israelische Kampfflugzeuge haben außerdem zahlreiche Angriffe auf Stellungen der Hisbollah im Süden des Libanon geflogen. Nach Angaben von Generalstabschef Halevi plant Israel in den kommenden Tagen weitere Schritte gegen die Miliz. Ägyptens Außenminister Badr Abdelatty warnte vor einer Eskalation und einem umfassenden Krieg im Nahen Osten. Er sagte der Nachrichtenagentur afp, die Verschärfung der Lage an der israelisch-libanesischen Grenze habe negative Auswirkungen auf die Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen.

