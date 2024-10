Israel gedenkt des Terrorüberfalls der Hamas

Tel Aviv: Zum Jahrestag des Terrorangriffs der islamistischen Hamas auf Israel wird heute der etwa 1.200 Ermordeten sowie der 240 Geiseln gedacht. In Tel Aviv sind bereits gestern Abend an die tausend Menschen am "Platz der Geiseln" zusammengekommen, wo Überlebende der Massaker, ehemalige Verschleppte und Angehörige der Toten über ihre Erlebnisse sprachen. Bei einer weiteren Gedenkfeier kamen Hinterbliebene der fast 400 auf dem Nova-Musikfestival ermordeten meist jungen Leute zusammen. In Deutschland sind am Vorabend des Jahrestags in mehreren Städten Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Größere Demonstrationen gab es in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München. In der Hauptstadt kam es bei einer israel-feindlichen Kundgebung zu Tumulten. Die Polizei hatte vor Ausschreitungen gewarnt, Bundesinnenministerin Faeser ein hartes Durchgreifen gegen Antisemitismus angekündigt. Für heute sind weitere Gedenkveranstaltungen geplant - unter anderem will Bundespräsident Steinmeier eine kurze Rede halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2024 06:00 Uhr