Israel gedenkt der Opfer des Hamas-Überfalls vor einem Jahr

Tel Aviv: Überschattet von neuen Raketenangriffen aus dem Gaza-Streifen erinnert Israel an den Hamas-Überfall vor genau einem Jahr. Palästinensische Terroristen hatten am 7. Oktober 2023 mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet, über 240 weitere wurden als Geiseln verschleppt. In ganz Israel finden Gedenkfeiern für die Opfer statt. Den Auftakt bildete eine Zeremonie auf dem Gelände des Nova-Festivals. Dort gab es eine Gedenkminute in Anwesenheit von Staatspräsident Herzog. Als Reaktion auf den Terror-Überfall hat Israel im Lauf des vergangenen Jahres nahezu den gesamten Gaza-Streifen angegriffen, über 40.000 Palästinenser starben. Die militärischen Auseinandersetzungen weiteten sich zuletzt auf den Libanon aus. Auch Huthi-Rebellen im Jemen sowie der Iran griffen in den Konflikt ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2024 10:00 Uhr