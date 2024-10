Israel fordert im Libanon Zehntausende Einwohner zur Evakuierung auf

Beirut: Das israelische Militär hat Bewohner im Libanon aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Betroffen sind demnach die Stadt Baalbek im Osten des Landes und die umliegenden Orte. Grund sind nach Angaben der Armee bevorstehende Angriffe. Rund 80.000 Menschen leben in Baalbek. Zudem haben viele Flüchtlinge aus dem Süden des Landes dort Zuflucht vor israelischen Angriffen gesucht. Die Gegend gilt als Hochburg der schiitischen Hisbollah-Miliz. Wie Augenzeugen berichten, verließen bereits viele Bewohner in Panik die Region. In der Stadt Baalbek zählen römische Tempelanlagen zum Unesco-Weltkulturerbe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2024 13:00 Uhr