Israel erinnert an das Hamas-Massaker vor einem Jahr

Tel Aviv: In Israel haben die Gedenkveranstaltungen zum ersten Jahrestag des Hamas-Massakers begonnen. Am Schauplatz des Nova-Musikfestivals, wo allein fast 400 Besucher getötet worden waren, gab es um 6 Uhr 29 Ortszeit eine Schweigeminute. Um diese Zeit war vor einem Jahr die Musik unterbrochen worden, nachdem Hamas-Terroristen das Gelände gestürmt hatten. An dem Ort haben sich Angehörige der Opfer versammelt, auch Staatspräsident Herzog war zugegen. Unmittelbar nach Beginn der Zeremonie meldete die israelische Armee Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Von vier Geschossen seien drei abgefangen worden. Bei dem Überfall der Hamas vor einem Jahr wurden über 1.200 Menschen getötet. Die Terroristen verschleppten mehr als 240 Geiseln. Nur etwa die Hälfte von ihnen kam wieder frei.

