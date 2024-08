Israel doht neuem Hamas-Chef mit Eliminierung

Gaza-Stadt: Die Hamas hat einen neuen Chef: Jahja Sinwar soll die Islamisten künftig anführen. Er gilt als Drahtzieher des Terrorangriffs auf Israel vom 7. Oktober, bei dem mehr als 1.000 Menschen getötet wurden. Der israelische Außenminister Katz kündigte an, Sinwar schnell zu eliminieren und die Hamas von der Landkarte zu tilgen. Der bisherige Hamas-Anführer Ismail Hanija war in der vergangenen Woche in Teheran getötet worden. Die Hamas und der Iran machen Israel verantwortlich und drohen mit Vergeltung. Israel geht seit Monaten massiv gegen Ziele im Gazastreifen vor. 40.000 Palästinenser sollen dabei getötet worden sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.08.2024 01:00 Uhr