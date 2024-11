Israel bietet fünf Millionen Dollar für befreite Geiseln an

Jerusalem: Israels Regierung bietet fünf Millionen Dollar für jede Geisel an, die aus dem Gaza-Streifen freikommt. Premierminister Netanjahu sagte in einem Video, wer eine Geisel zurückbringe, werde einen sicheren Weg aus dem Gazastreifen finden, auch für die ganze Familie. Netanjahu hatte Truppen im Gaza-Streifen besucht. Am 7. Oktober 2023 hatten die Hamas und mit ihr verbündete radikale Gruppen rund 240 Menschen verschleppt. Wie viele von ihnen noch leben, ist unklar. Offiziell geht die israelische Regierung davon aus, dass sich noch 97 Geiseln im Gaza-Streifen aufhalten - 34 von ihnen wurden inzwischen für tot erklärt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2024 20:00 Uhr