Israel bestätigt Tötung von potenziellem Nasrallah-Nachfolger

Tel Aviv: Israel hat den Tod eines ranghohen Mitglieds der schiitischen Hisbollah-Miliz bestätigt. Dabei handelt es sich um Haschem Safieddin. Bei einem Angriff in Beirut vor etwa drei Wochen sei Safieddin, der Chef des Exekutivrats der Hisbollah, zusammen mit anderen Hisbollah-Kommandeuren getötet worden, erklärte die israelische Armee am Abend. Safieddin war als möglicher Nachfolger von Hisbollah-Chefs Nasrallah gehandelt worden, der Ende September bei einem israelischen Luftangriff in der libanesischen Hauptstadt getötet worden war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2024 23:00 Uhr