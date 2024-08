Israel bestätigt Tötung des Hamas-Militärchefs Deif

Tel Aviv: Israel hat jetzt bestätigt, Mitte Juli den Militärchef der Terror-Organisation Hamas im Gazastreifen getötet zu haben. Die Streitkräfte erklärten, Deif sei bei einem Angriff in der Gegend von Chan Junis "ausgelöscht" worden. Keine Aussage gemacht wurde zur Tötung des Hamas-Anführers, Hanijeh, gestern in Teheran. Auch diese wird Israel zugeschrieben. Mit Deif und Hanijeh verliert die Hamas zwei wichtige Führungsfiguren. Deif gilt als Drahtzieher des Überfalls auf Israel vom 7. Oktober sowie als Entwickler des Tunnelsystems unter dem Gazastreifen. Er soll sieben israelische Attentate überlebt haben. Hanijeh fungierte als Diplomat der Hamas. Er pendelte zwischen Katar und der Türkei. In Teheran versammelten sich heute Tausende zu einem Trauerzug für ihn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 14:00 Uhr