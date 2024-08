Israel bestätigt Tod von Hamas-Militärchef Deif und spricht von wichtigem Erfolg

Tel Aviv: Israels Verteidigungsminister Gallant hat den Tod des Hamas-Militärchefs Deif bestätigt und als Erfolg bezeichnet. Der 59-Jährige galt als einer der zentralen Drahtzieher des Terrorangriffs auf Israel vom 7. Oktober. Er war nicht nur Chef der Kassam-Brigaden, die das Existenzrecht Israels ablehnen, sondern auch Stellvertreter des Gaza-Chefs der Hamas. Die israelische Armee hatte Deif schon vor drei Wochen durch einen Luftangriff in der Region Chan Yunis im Gazastreifen getötet, wo viele Flüchtlinge leben. Bestätigt wurde der Tod aber erst heute. Gestern war bekannt geworden, dass auch der Hamas-Auslandschef Hanijeh durch eine gezielte Aktion in Teheran ums Leben gekommen ist. Der Iran wirft Israel vor, für Hanijehs Tötung verantwortlich zu sein und kündigte Vergeltung an. Die israelische Regierung hat sich bislang nicht zu dem Vorwurf geäußert. - Die Armee wurde aber in höchste Alarmbereitschaft versetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.08.2024 12:15 Uhr