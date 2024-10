Israel beschießt Ziele im Libanon und im Westjordanland

Tel Aviv: Die israelische Armee hat in der Nacht Ziele im Libanon und im Westjordanland angegriffen. Dabei wurden nach Behördenangaben viele Menschen getötet. Nach dem Beschuss einer Gegend in der Nähe von Beirut musste ein Grenzübergang zwischen dem Libanon und Syrien geschlossen werden. Über diese Strecke sind in den vergangenen zwei Wochen zehntausende Menschen vor dem Krieg nach Syrien geflohen. Das israelische Militär geht davon aus, dass die Hisbollah versucht hat, militärisches Gerät über den Grenzübergang von Syrien ins Land zu holen. Im Westjordanland hat die israelische Armee Ziele nahe der Stadt Tulkarem aus der Luft beschossen. Sie teilte anschließend mit, bei dem Angriff seien der oberste Hamas-Anführer in Tulkarem und weitere ranghohe Angehörige des Terrornetzwerks getötet worden.

