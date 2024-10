Israel beschießt in der Nacht Hisbollah-Hochburgen in Beirut

Tel Aviv: Israel hat in der Nacht erneut Ziele im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut angeriffen - als Reaktion auf den vorangegangenen Beschuss durch den Iran. Der war am Abend erfolgt: Insgesamt hatte der Iran knapp 200 Geschosse abgefeuert - in ganz Israel mussten sich die Menschen in Bunkern in Sicherheit bringen. Die meisten Raketen konnte die israelische Luftverteidigung abfangen; ein Mann soll jedoch im Westjordanland durch herabfallende Trümmer getötet worden sein, zwei Israelis wurden leicht verletzt. Vor den Angriffen Israels im Süden Beiruts hatte die Armee die Bewohner aufgerufen, das Gebiet um zwei Gebäude zu verlassen. Kurz darauf wurden mehrere Detonationen gemeldet. Über Verletzte oder Tote dort ist noch nichts bekannt.

