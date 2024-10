Israel beschießt erneut Vororte von Beirut und den Gazastreifen

Beirut: Israels Luftwaffe ist erneut gegen die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon vorgegangen. Wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur meldete, hat die israelische Armee in der Nacht Ziele im Süden der Hauptstadt ins Visier genommen. Das Militär hatte zuvor die Bewohner von zwei Viertel in den Vororten Beiruts aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Angriffe gab es auch im Gazastreifen. Dort sollen Berichten zufolge mindestens 30 Palästinenser getötet worden sein. In Katars Hauptstadt Doha wird unterdessen heute erneut über eine Waffenruhe sowie die Freilassung der israelischen Geiseln im Gazastreifen verhandelt. Vertreter Israels wollen mit Delegierten der Vermittlerstaaten Ägypten, USA und Katar zusammenkommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 06:00 Uhr