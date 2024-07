Israel bereitet Vergeltungsschlag gegen Hisbollah vor

Tel Aviv: Nach dem tödlichen Raketenbeschuss aus dem Libanon bereitet Israel eine militärische Reaktion vor. Die Mitglieder des Sicherheitskabinetts gaben Regierungschef Netanjahu dafür grünes Licht. In einer Mitteilung seines Büros heißt es, Netanjahu und sein Verteidigungsminister dürften über die Art und Weise und den Zeitpunkt der Reaktion entscheiden. Netanjahu hatte nach dem Raketenangriff auf die von Israel besetzten Golanhöhen angekündigt, die Hisbollah werde dafür einen so hohen Preis zahlen, wie sie noch nie ihn gezahlt habe. Eine Rakete, die aus dem Libanon kam, war am Wochenende auf einem Fußballplatz eingeschlagen; dabei kamen mindestens zwölf Kinder und Jugendliche ums Leben. Die USA und andere enge Verbündete Israels warnten vor einem Flächenbrand im Nahen Osten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 06:00 Uhr