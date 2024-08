Israel bereitet sich auf Angriff Irans vor

Jerusalem: Der israelische Premierminister Netanjahu hat seinen Landsleuten erklärt, Israel habe alle Vorkehrungen getroffen, um auf die drohenden Vergeltungsaktionen des Iran und seiner Ableger in der Region zu reagieren. Netanjahu sagte in seinem Statement vor Beginn einer Kabinettsitzung in Jerusalem, der Staat Israel befinde sich in einem Mehrfrontenkrieg gegen die Achse des Bösen des Iran. Im Gazastreifen griff die israelische Armee nach eigenen Angaben zwei Schulen in Gaza-Stadt an, in denen viele Familien Zuflucht gesucht hatten. Hamas-Bewaffnete hätten sich dort versteckt. Die palästinensische Gesundheitsbehörde in Gaza teilte mit, dass bei den Luftangriffen 25 Menschen getötet und viele verletzt worden seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2024 18:00 Uhr