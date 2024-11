Israel attackiert Stellungen pro-iranischer Milizen in Syrien

Damaskus: Israel hat die syrische Oasenstadt Palmyra angegriffen. Dabei wurden laut syrischen Angaben mindestens 36 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt. Unter den Toten seien Kämpfer proiranischer Milizen gewesen, meldete die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die israelische Luftwaffe hat demnach drei Ziele in einem Industriegebiet von Palmyra angegriffen. Darunter sei auch ein Lagerhaus für Waffen gewesen. Es sei aber auch von Familien proiranischer Kämpfer bewohnt worden. Seit Beginn des Kriegs in Nahost vor mehr als einem Jahr, greift Israel verstärkt Stellungen Iran-treuer Milizen in Syrien an. Die Beobachtungsstelle zählte in diesem Jahr schon über 150 solcher Angriffe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2024 17:00 Uhr