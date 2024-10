Israel attackiert offenbar Ziel in Syrien

Damaskus: Israel hat offenbar ein Wohnhaus in der syrischen Hauptstadt Damaskus mit Raketen angegriffen. Laut syrischem Verteidigungsministerium wurden dabei sieben Menschen getötet. Der Angriff soll einem Medienbericht zufolge einem führenden Mitglied der libanesischen Hisbollah-Miliz gegolten haben. Demnach haben sich in dem attackierten Wohnhaus häufig Anführer der Hisbollah und Vertreter der iranischen Revolutionsgarte getroffen. Israel geht seit drei Wochen verstärkt militärisch gegen die Hisbollah vor, die täglich Raketen auf den Norden Israels abfeuert. Israels Premier Netanjahu rief in einer Fernsehansprache die Menschen im Libanon auf, sich von der schiitischen Miliz zu befreien. Andernfalls drohten Zerstörungen wie im Gazastreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 10:00 Uhr