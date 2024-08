Israel akzeptiert laut Blinken Übergangsvorschlag für Waffenruhe

Tel Aviv: In die Verhandlungen über eine Waffenruhe in Nahost und die Freilassung von Hamas-Geiseln kommt offenbar Bewegung. Nach Gesprächen in Tel Aviv erklärte US-Außenminister Blinken, dass Israel einen von Washington unterstützten Übergangsvorschlag für eine Waffenruhe angenommen habe. Er rufe die militant-islamistische Hamas auf, ebenfalls einzuwilligen, erklärte Blinken. Zuvor hatte der US-Außenminister mit Staatspräsident Herzog, Premier Netanjahu und Verteidigungsminister Galant verhandelt. Vor seinen Gesprächen hatte Blinken unterstrichen, wie wichtig eine Vereinbarung noch in dieser Woche sei. Er sprach von der wahrscheinlich besten und möglicherweise letzten Gelegenheit, um den Gazakrieg zu beenden und die Geiseln freizubekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2024 21:00 Uhr