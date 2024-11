Islamistische Rebellen sind in Syrien auf dem Vormarsch

Damaskus: In Syrien sind die islamistischen Rebellen offenbar auf dem Vormarsch. Sie haben nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte inzwischen den Flughafen der Millionenstadt Aleppo im Norden des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Nach UN-Angaben hat der Flughafen den Betrieb eingestellt. Die Dschihadisten sollen zudem Dutzende strategisch wichtige Orte in den benachbarten Provinzen Idlib und Hama erobert haben. Die syrische Armee räumte indirekt Gebietsverluste ein. Man bereite eine Gegenoffensive vor, hieß es. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht vor den Gefechten. Inzwischen hat die russische Luftwaffe an der Seite des syrischen Assad-Regimes in die Kämpfe eingegriffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 17:00 Uhr