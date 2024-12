Islamisten in Syrien sind weiter auf dem Vormarsch

Damaskus: Die Kämpfe zwischen islamistischen Rebellen und Syriens Streitkräften haben die Stadt Hama erreicht. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, bei Raketenbeschuss der Aufständischen seien auch sechs Zivilisten getötet worden. Mitte vergangener Woche hatten Rebellen unter der Führung der Islamistengruppe HTS eine Offensive im Nordwesten Syriens begonnen und am Wochenende die Kontrolle über die Millionenstadt Aleppo übernommen. Bei der Gruppe handelt es sich um den syrischen Ableger des Extremistennetzwerks Al-Kaida. Morgen berät der UN-Sicherheitsrat in einer Sondersitzung über die jüngste Eskalation in dem seit 13 Jahren andauernden Bürgerkrieg.

