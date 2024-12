Islamisten in Syrien rücken weiter vor

Damaskus: In Syrien rücken die aufständischen Islamisten weiter vor. Nach der Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Hama sind sie inzwischen wenige Kilometer vor der Millionen-Stadt Homs. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sowie staatsnahe syrische Medien übereinstimmend berichten, haben die Islamisten auf dem Weg dorthin kleinere Städte eingenommen, in denen ihnen kaum Widerstand begegnete. Der Leiter der Beobachtungsstelle erklärte, der Kampf um Homs werde nun die Mutter aller Schlachten. Dort werde entschieden, wer Syrien künftig regiere. Homs gilt als strategisch besonders bedeutend, da über diese Stadt Waffenlieferungen an die Hisbollah im Libanon laufen. Zudem liegt Homs genau auf der Verbindungslinie zwischen der Hauptstadt Damaskus und syrischen Häfen am Mittelmeer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2024 12:00 Uhr