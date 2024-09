Islamist soll Anschläge auf Bundeswehrsoldaten in Hof geplant haben

München: Ermittler in Bayern haben einen mutmaßlichen Islamisten festgenommen - inzwischen liegt auch ein Haftbefehl gegen ihn vor. Der 27-jährige Syrer soll vorgehabt haben, in der oberfränkischen Stadt Hof Bundeswehrsoldaten während ihrer Mittagspause anzugreifen und möglichst viele von ihnen zu töten. Wie die Generalstaatsanwaltschaft München mitteilte, hat sich der Mann dafür vor einigen Tagen zwei Macheten gekauft. Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus ermittelt weiter in dem Fall.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2024 10:00 Uhr