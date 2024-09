Islamist plante wohl Messeranschlag auf Soldaten in Hof

Hof: Nahe der oberfränkischen Stadt ist ein mutmaßlicher Islamist festgenommen worden. Der 27-jährige Syrer soll einen Anschlag auf Bundeswehrsoldaten geplant haben, die ihre Mittagspause in der Hofer Innenstadt verbringen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft in München mitteilte, wollte er möglichst viele von ihnen töten. Dafür habe er sich vor wenigen Tagen zwei etwa 40 Zentimeter lange Macheten besorgt. Der Verdächtige wurde demnach schon gestern festgenommen, heute habe ein Richter Untersuchungshaft angeordnet. Der Syrer werde dringend verdächtigt, eine "schwere staatsgefährdende Gewalttat" vorbereitet zu haben. Er sei mutmaßlich Anhänger einer radikal-islamischen Ideologie. Seit wann und aus welchem Grund er sich in Deutschland aufhält, wird geprüft, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2024 11:00 Uhr