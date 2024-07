Islamisches Zentrum Hamburg wird verboten, Münchner Vereinigung durchsucht

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat das Islamische Zentrum Hamburg verboten. Zur Begründung hieß es, es verbreite die Ideologie des iranischen Regimes in Deutschland. Faeser erklärte, diese Ideologie richte sich gegen die Menschenwürde, gegen Frauenrechte, gegen eine unabhängige Justiz und gegen den demokratischen Staat. In der Früh gab es nun Razzien gegen die Blaue Moschee des IZH, sowie bei nahestehenden Vereinen. Auch in München wurden Objekte durchsucht, sie gehören zur Islamischen Vereinigung Bayern. Der bayerische Innenminister Herrmann begrüßte die Aktionen und das Verbot des IZH. Er sprach von einem empfindlichen Schlag gegen islamistische Bestrebungen in Deutschland. Man müsse verhindern, dass Extremisten unter dem Deckmantel des Vereinsrechts ihr Unwesen treiben.

