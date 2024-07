Irans neuer Präsident Peseschkian wirbt bei politischen Gegnern um Vertrauen

Teheran: Der gemäßigte Politiker Peseschkian hat sich in der Stichwahl der iranischen Präsidentschaftswahl gegen seinen ultrakonservativen Herausforderer Dschalili durchgesetzt. Der frühere Gesundheitsminister kommt auf knapp 54 Prozent der Stimmen, wie die Wahlbehörde am Morgen verkündete. Das Staatsfernsehen zeigte Bilder von Anhängern, die den Wahlsieg von Peseschkian auf den Straßen im Iran mit Hupkonzerten feierten. Peseschkian sagte, er wolle gemeinsam mit seinen politischen Konkurrenten am Aufstieg des Iran arbeiten. Wie viele Reformen der 69-Jährige umsetzen kann, ist allerdings unklar. In der Islamischen Republik konzentriert sich die Macht auf den Religionsführer Chamenei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 09:00 Uhr