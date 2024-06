Iraner müssen in Stichwahl über neuen Präsidenten entscheiden

Teheran: Bei der vorgezogenen Präsidentschaftswahl im Iran kommt es zur Stichwahl zwischen dem Reformer Massoud Peseschkian und dem ultrakonservativen Kandidaten und früheren Chefunterhändler bei den Atomgesprächen, Said Jalili. Das haben Wahlbehörde und Innenministerium mitgeteilt. Demnach liegt Peseschkian momentan knapp mit 110-tausend Stimmen vor seinem Konkurrenten. Da aber keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereint hat, treten sie am 5. Juli in einer Stichwahl gegeneinander an. - Systemkritische Kandidaten waren vom sogenannten Wächterrat gar nicht erst zur Wahl zugelassen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 10:30 Uhr