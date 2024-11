Iran verurteilt Schließung seiner Generalkonsulate in Deutschland

Teheran: Der Iran hat die Schließung seiner Generalkonsulate in Deutschland verurteilt. Das Außenministerium in Teheran bestellte aus Protest den Geschäftsträger der deutschen Botschaft ein und sprach von einer ungerechtfertigten Entscheidung. Zuvor hatte die Bundesregierung als Reaktion auf die Hinrichtung des Deutsch-Iraners Djamshid Sharmahd die drei iranischen Generalkonsulate in Deutschland geschlossen - nämlich in München, Frankfurt am Main und Hamburg. Außenministerin Baerbock sagte, die diplomatischen Beziehungen seien mehr als auf einem Tiefpunkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2024 07:00 Uhr