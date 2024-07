Iran droht Israel mit Vergeltung für den Tod von Hamas-Führer Hanijeh

Teheran: Nach dem Tod des Hamas-Führers Hanijeh hat die iranische Führung Israel mit Vergeltung gedroht. Irans geistliches Oberhaupt Ajatollah Chamenei schrieb auf seiner Webseite wörtlich: "Wir betrachten die Rächung als unsere Pflicht." Das kriminelle zionistische Regime habe mit Hanijeh einen Gast - Zitat - unseres Hauses ermordet. Nach Angaben der Terrororganisation Hamas ist Hanijeh durch einen gezielten israelischen Raketenangriff auf eine Residenz in Teheran getötet worden. In dieser soll er sich zum Zeitpunkt des Bombardements aufgehalten haben. Der Iran ordnete eine dreittägige Staatstrauer an. Für morgen ist ein Trauermarsch durch Teheran zu Ehren Hanijehs geplant. - Israel sieht sich zugleich mit Drohungen der libanesischen Hisbollah-Miliz konfrontiert, nach dem tödlichen Raketenangriff Israels auf deren ranghöchsten Millitärkommandeur nahe Beirut.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.07.2024 14:00 Uhr