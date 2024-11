Iran bietet für kommende Woche Gespräche über Atomprogramm an

Teheran: Der Iran regt für kommenden Freitag neue Gespräche über sein umstrittenes Atomprogramm an. Das Außenministerium in Teheran schlug vor, dann mit Spitzendiplomaten aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien zu reden. Aus Berlin gibt es noch keine Stellungnahme dazu. Die Internationale Atomenergie-Organisation hatte vor wenigen Tagen verlangt, dass der Iran seine Atomanlagen wieder für internationale Kontrollen öffnet. Die USA werfen dem Iran vor, nach wie vor an der Anreicherung von Uran zur Bombenproduktion zu arbeiten. Nun scheint der Iran noch vor dem Regierungswechsel in Washington neue Verhandlungen anzustreben. Der damalige und künftige US-Präsident Trump hatte 2018 das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt und neue Sanktionen gegen die Islamische Republik verhängt.

