Internationaler Karlspreis geht an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen

Aachen: Der Internationale Karlspreis geht in diesem Jahr an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Zur Begründung hieß es, in einer Zeit epochaler Herausforderungen, in der die Europäische Union von außen durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und von innen durch Rassisten und Demagogen bedroht werde, nehme sie die Interessen Europas kraftvoll wahr. Besondere Leistungen von der Leyens seien etwa die Eindämmung der Corona-Pandemie, das entschiedene Auftreten gegenüber Russland und ihre Anstrengungen für den "Green Deal" gewesen, mit dem EU bis 2050 klimaneutral werden will. Der Internationale Karlspreis zu Aachen gilt als wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung. Von der Leyen, die seit 2019 EU-Kommissionspräsidentin ist, äußerte sich in sozialen Medien gerührt über die Auszeichnung. Der Karlspreis trage Europa im Herzen, "unser verlässlicher Anker in bewegten Zeiten", schrieb sie auf der Plattform X.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2025 14:00 Uhr