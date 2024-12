Internationale Konferenz berät über Lage in Syrien

Akaba: Vertreter der arabischen Staaten, der Türkei, der USA und der EU haben eine Woche nach dem Sturz des syrischen Präsidenten Assad über die Lage in dem Land beraten. Dabei sicherten sie den neuen Machthabern Unterstützung für einen friedlichen politischen Übergangsprozess in Syrien zu. Die Teilnehmer des Treffens betonten, es müsse einen umfassenden nationalen Dialog in Syrien geben. Dieser müsse alle religiösen und ethnischen Gruppen einbeziehen, ebenso alle politischen und sozialen Kräfte im Land.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2024 20:00 Uhr