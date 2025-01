Intensivmediziner warnen vor Widerspruch gegen ePA

Augsburg: Kurz vor der Testphase der neuen elektronischen Patientenakte ePA warnt die Notfallmedizinervereinigung DIVI davor, Widerspruch gegen die digitale Speicherung von medizinischen Daten einzulegen. Der Generalsekretär der Divi, Janssens, sagte der Augsburger Allgemeinen, das sei aus medizinischer Sicht völlig unvernünftig. Gerade in Notfallsituationen könne der Verzicht auf digitale Informationen zu gefährlichen Verzögerungen oder Fehlern führen, so Janssens. Schnell auf wichtige Informationen wie Mediaktionspläne, Diagnosen und aktuelle Bedungen zugreifen zu könnne, würde die Versorgung sehr verbessern, vereinfachen und sicherer machen. Janssens hält das Datenschutzrisiko bei der elektronischen Patientenakte für gering. Diese Angst sei of irrational, die meisten Menschen würden im Alltag viel sensiblere Daten preisgeben als das, was in der ePA stehe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2025 05:00 Uhr