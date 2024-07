Innenministerium verbietet rechtsextremes "Compact"-Magazin

Berlin: Zwei Jahre nach der Einstufung als rechts-extremistisch durch den Verfassungsschutz werden das "Compact"-Magazin und seine Ableger verboten. Bundesinnenministerin Faeser hat das Verbot mit - so wörtlich - "unsäglicher Hetze gegen Jüdinnen und Juden, Menschen mit Migrationsgeschichte und unsere parlamentarische Demokratie" begründet. Compact richte sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Weiter erklärte Faeser, man wolle gegen geistige Brandstifter vorgehen. Das Magazin helfe an zentraler Stelle bei der Vernetzung der rechts-extremen Szene. Die Polizei durchsucht Büroräume und Wohnungen von "Compact" und deren Geldgebern in vier Bundesländern. Das Vereinsvermögen wird eingezogen. "Compact" hatte eine monatliche Auflage von 40.000 Exemplaren und war darüberhinaus mit einem Video-Kanal, anderen Medien und Merchandise-Artikeln aktiv.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2024 09:00 Uhr