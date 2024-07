Innenministerium verbietet Islamisches Zentrum Hamburg

Hamburg: Das Bundesinnenministerium verbietet das Islamische Zentrum in Hamburg. Seit heute früh läuft eine bundesweite Razzia in mehreren Bundesländern: Sie richtet sich nach ARD-Informationen gegen Verantwortliche und Unterstützer des Zentrums. Der Hamburger Verfassungsschutz beobachtet das Islamische Zentrum schon seit gut 30 Jahren. In ihren Berichten spricht die Behörde von einem "verlängerten Arm" des iranischen Regimes in Europa. Die Leiter des Zentrums werden direkt vom obersten religiösen Führer des Iran ernannt. Laut Verfassungsschutz haben sie weit über die Hamburger Moschee hinaus Einfluss auf schiitische Gemeinden. Viele Aktivitäten sind nach Einschätzung des Verfassungsschutzes nicht mit dem Grundgesetz vereinbar: Immer wieder ist von radikal-islamischen Positionen und antisemitischer Hetze ist die Rede.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 07:00 Uhr