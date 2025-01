Innenministerin befürwortet "Erkundungsreisen" syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat

Berlin: Geht es nach Bundesinnenministerin Faeser, dann sollte es syrischen Geflüchteten möglich sein, eine einmalige Reise in ihre Heimatland zu machen - ohne, dass diese Auswirkungen auf den Schutzstatuts in Deutschland hat. In den Augen Faesers würden Menschen nur freiwillig nach Syrien zurückkehren, wenn sie sich vorher selbst ein Bild von der Lage im Land machen konnten und wüssten, ob etwa Angehörige noch Leben, erklärte ein Ministeriumssprecher.

