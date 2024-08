Innenminister Reul besucht Siegen nach Messerangriff

Siegen: Nach dem Messerangriff in der nordrhein-westfälischen Stadt ist Innenminister Reul an den Ort des Geschehens gereist. Zunächst nahm er an einem Gottesdienst teil, anschließend wollte Reul mit der Polizei sprechen. Wie der Siegener Bürgermeister Mues mitteilte, hat die Tat bei allen absolute Fassungslosigkeit ausgelöst. Noch immer schwebt eine der am Abend schwer verletzten Personen in Lebensgefahr. Dies berichtet die Siegener Zeitung. In einem Shuttlebus zum Stadtfest stach am Abend eine 32-Jährige wahllos auf Insassen ein. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die mutmaßliche Täterin psychisch krank ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 14:00 Uhr