Innenminister fordern Konsequenzen aus Messerangriff von Aschaffenburg

Bremen: Nach dem tödlichen Messerangriff von Aschaffenburg fordern die Innenminister von Bund und Ländern Konsequenzen. Sie sprachen sich bei einer Sonderkonferenz für eine bessere Analyse aus, um Risiken durch psychisch kranke Gewalttäter besser einzuschätzen. Erreicht werden soll das durch eine bundesweite Vernetzung der Sicherheits- und Gesundheitsbehörden sowie gegebenenfalls der Ausländer und Waffenbehörden. Bundesinnenminister Faeser sagte, es müsse einen besseren Datenaustausch geben. Außerdem will die SPD-Politikerin schnell weitere Sicherheitsgesetze beschließen, unter anderem soll die Reform des Europäischen Asylrechts in nationales Recht umgesetzt werden, um Asylverfahren an die EU-Außengrenzen zu verlagern. Faeser verlangte auch noch einmal mehr Möglichkeiten für Ermittler, wie zum Beispiel Methoden der Gesichtserkennung und Datenanalyse mittels KI.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.01.2025 17:45 Uhr