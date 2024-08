Innenausschuss des Bundestags wird sich mit Messerattacke von Solingen befassen

Berlin: Die Messerattacke von Solingen mit drei Toten und acht Verletzten wird auch den Innenausschuss des Bundestags beschäftigen. Das Gremium wird sich am Freitagvormittag in einer Sondersitzung mit dem Vorfall beschäftigen. Die Unionsfraktion hat einen entsprechenden Antrag gestellt. CDU und CSU wollen die vorliegenden Details des Ermittlungsstandes abfragen und verlangen Aufklärung darüber, warum der mutmaßliche Täter, der eigentlich abgeschoben werden sollte, immer noch im Land ist. Für die Sondersitzung kommen die Abgeordneten aus der Sommerpause des Parlaments nach Berlin. Auch Bundesinnenministerin Faeser soll anwesend sein. Kanzer Scholz hatte zuvor bei einem Besuch des Tatorts in Solingen angekündigt, dass die Ampel-Koalition das Waffenrecht verschärfen will. Außerdem soll das Tempo bei Abschiebungen von Menschen ohne Aufenthaltsrecht noch einmal erhöht werden.

