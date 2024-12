Innenausschuss befasst sich mit Anschlag von Magdeburg

Berlin: Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit fünf Toten und rund 200 Verletzten kommt der Innenausschuss des Bundestages heute zu einer Sondersitzung zusammen. Im Fokus stehen mögliche Versäumnisse der Behörden bei der Sicherung des Weihnachtsmarktes und beim Informationsaustausch über den Täter. Neben Bundesinnenministerin Faeser nehmen auch die Chefs von Bundesnachrichtendienst und BKA an der nicht-öffentlichen Sitzung teil. Der 50-jährige Amokfahrer sitzt in Untersuchungshaft, er war den Sicherheitsbehörden bekannt. SPD-Chef Klingbeil betonte, nun müsse alles auf den Tisch. Ziel sei eine schonungslose Aufarbeitung des Anschlags. Dabei bot er an, die Sicherheitsgesetze zu verschärfen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff von der CDU betonte, der Daten- und Informationsaustausch zwischen den Behörden müsse verbessert werden.

